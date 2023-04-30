На фронті загинув зенітник «Кельт», який збив 17 дронів та вертоліт Ка-52

На фронті загинув сержант Андрій Лінійчук з позивним «Кельт», який збив найбільшу кількість ворожих повітряних цілей у ЗСУ. Про це повідомила пресслужба 95-ї окремої десантно-штурмової бригади, у якій служив боєць.

Він першим в Україні здійснив бойове застосування британського переносного зенітно-ракетного комплексу Martlet. Усього Лінійчук він збив 16 безпілотників «Орланів», один дрон Zala та бойовий вертоліт Ка-52.

Андрій Лінійчук народився на Любарщині (Житомирська область).З шкільних років він хотів встати до лав ЗСУ і у 2020 році по отриманні ступеня «бакалавра» з лісівництва у Поліському університеті підписав контракт із 95-ю бригадою ДШВ.

Початок повномасштабного наступу росіян «Кельт» зустрів під Горлівкою на позиціях ЗРК «Стріла», у розрахунку якої тоді працював. У боях військовий двічі отримував поранення, але завжди повертався до побратимів.

Андрій Лінійчук загинув під чергового ворожого обстрілу.

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