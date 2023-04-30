1 травня 2023 року — яке сьогодні свято та які пам’ятні події сталися цього дня

Яке свято 1 травня

1 травня в Україні відзначають День праці (до 2017 року свято офіційно називалося «День міжнародної солідарності трудящих»). Свято започаткували наприкінці ХІХ ст. у пам’ять про протести робітників у Чикаго на початку травня 1868 року, які завершилися сутичками із поліцією.

В Україні вперше День праці відзначили у Львові у 1890 році. Спочатку 1 травня проводилися мітинги робітників із вимогами підвищення заробітної плати, встановлення фіксовоного робочого дня та покращення умов праці. Проте із приходом до влади більшовиків в Україні день боротьби за права перетворили у пропогандистське свято комуністичного режиму.

За результатами березневого опитування КМІС, День праці зайняв останнє місце у рейтингу найулюбленіших свят в Україні. Таким його назвали лише 5% українців.

Яке релігійне свято 1 травня

1 травня православні вшановують пам’ять святителя Косми. Він жив наприкінці VIII — початку IX століття і з ранніх років хотів провести життя у служінні Богу. Ще у юному віці Косма прийняв чернечий постриг і згодом став єпископом Халкідонським.

У цей час у Візантійській імперії набув поширення іконоборчий рух, який згодом визнали єретичним вченням. За відмову прибрати ікони з храму імператор Лев Вірменин відправив Косму у заслання. Однак і там святитель не зрікся своїх переконань. Згодом його повернули додому. Помер Косма близько 815-820 років.

День ангела 1 травня

Сьогодні іменини (День ангела) святкують Аксен, Антон, Віктор, Зинон (Зенон), Іван, Ізот, Кузьма, Фелікс, Юхим.

Які історичні події стались 1 травня

305 — римський імператор Діоклетіан після двадцятилітнього правління добровільно відмовився від влади.

381 — східноримський імператор Феодосій I Великий скликав Константинопольський собор (Другий Вселенськи), який затвердив догмат про рівність та єдиносущність Бога Духа Святого з Богом Отцем і Богом Сином, а також проголосив Константинополь другим Римом.

1707 — набув чинності «Акт про Унію», що об’єднав Англію, Уельс та Шотландію одну державу — Велику Британію.

1840 — у Великобританії надруковано дві перші в світі поштові марки: чорна однопенсова і синя двопенсова з профілем королеви Вікторії.

1876 — британський парламент прийняв законодавчий акт, яким наділив королеву Великобританії і Ірландії Вікторію титулом імператриці Індії.

1886 — у Чикаго пройшла масова демонстрація робітників, яку розігнала поліція. 4 травня на мітингу протесту від вибуху бомби загинуло 7 поліцейських і 60 цивільних. Організатори мітингу були заарештовані і засуджені. У пам’ять про ті події у липні 1889 року на Паризькому конгресі 2-го Інтернационалу 1 травня проголосили міжнародним революційним святом трудящих.

1899 — у продаж вперше надійшов аспірин.

1951 — у Мюнхені почало роботу «Радіо «Свобода»», яке тоді носило назву «Радіо «Звільнення»».

2004 — Угорщина, Кіпр, Латвія, Литва, Мальта, Польща, Словаччина, Словенія, Чехія та Естонія увійшли до складу Європейського союзу.

2011 — Папа Іван Павло II зарахований до лику блаженних своїм наступником папою Бенедиктом XVI.

Хто народився 1 травня

1218 — Рудольф I (Рудольф Габсбург), німецький король (з 1273 р.), перший з династії Габсбургів.

1769 — Артур Веллслі, перший герцог Веллінгтон, британський державний і військовий діяч, командувач англо-нідерландськими військами у битві при Ватерлоо.

1920 — Нонна Копержинська, українська актриса театру і кіно.

1945 — Василь Зінкевич, український естрадний співак, лауреат Шевченківської премії (1994), Герой України (2009).

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