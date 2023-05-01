Генштаб ЗСУ розповів про втрати ворога станом на 1 травня

За минулу добу Сили оборони знищили 450 окупантів, сім артилерійських систем та один танк.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні військові втрати ворога станом на ранок 1 травня орієнтовно склали:
- особового складу — близько 190960 (+450) осіб,
- танків — 3700 (+1) од,
- бойових броньованих машин — 7192 (+3) од,
- артилерійських систем — 2921 (+7) од,
- РСЗВ — 544 (+0) од,
- засоби ППО — 295 (+0) од,
- літаків — 308 (+0) од,
- гелікоптерів — 294 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 2476 (+1),
- крилаті ракети — 932 (+0),
- кораблі /катери — 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 5845 (+3) од,
- спеціальна техніка — 359 (+2).
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