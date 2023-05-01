Генштаб ЗСУ розповів про втрати ворога станом на 1 травня

За минулу добу Сили оборони знищили 450 окупантів, сім артилерійських систем та один танк.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні військові втрати ворога станом на ранок 1 травня орієнтовно склали:

особового складу — близько 190960 (+450) осіб,

танків — 3700 (+1) од,

бойових броньованих машин — 7192 (+3) од,

артилерійських систем — 2921 (+7) од,

РСЗВ — 544 (+0) од,

засоби ППО — 295 (+0) од,

літаків — 308 (+0) од,

гелікоптерів — 294 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 2476 (+1),

крилаті ракети — 932 (+0),

кораблі /катери — 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн — 5845 (+3) од,

спеціальна техніка — 359 (+2).

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