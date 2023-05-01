Українські сили контратакували окремі позиції ворога в Бахмуті — Сирський

Генерал Олександр Сирський, командувач Східного угруповання військ, відвідав оборонців Бахмута та вручив їм нагороди.

Військовий прокоментував ситуацію на східному фронті. Сирський зазначив, що на Лиманському напрямку ЗСУ відбили численні штурми та взяли в полон 10 ворожих солдат.

На Бахмутському напрямку продовжуються інтенсивні бойові дії. Ситуація складна, але на окремих ділянках Бахмута українські підрозділи контратакували та змусили ворога залишити деякі позиціі.

Ворог також намагався прорвати оборону українських сил на декількох напрямках, але зазнав невдачі. У бій постійно кидають нові штурмові групи ПВК «Вагнера», бійців інших приватних компаній, десантників.

Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.