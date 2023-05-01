Ердоган заявив, що турецька розвідка ліквідувала в Сирії лідера ІДІЛ

Президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що сили розвідки країни вбили лідера терористичної організації ІДІЛ в Сирії.

Про це повідомляє CNN.

За словами Ердогана, розвідники тривалий час стежили за чоловіком на ім’я Абу аль-Хусейн аль-Хусейні Аль-Курши.

«Ця людина була нейтралізована під час операції, проведеної Турецької національною розвідувальною організацією учора в Сирії», — сказав президент. Аль-Курши став лідером ІДІЛ після смерті свого попередника Абу аль-Хасана аль-Хашмі аль-Курайши, якого вбили у жовтні минулого року.

Ердоган з’явився на публіці після кількаденної відсутності. Увечері 25 квітня турецькому президенту несподівано стало зле під час спілкування з журналістами у прямому ефірі.

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