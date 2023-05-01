Спартак Суббота заявив про відновлення роботи шоу «Подкаст терапія»

Український блогер Спартак Суббота заявив, що продовжить випускати шоу «Подкаст терапія», про закриття якого раніше заявляв його співведучий Євген Янович.

«Сьогодні я до вас з новинами. Новим випускам ПТ бути. І цього разу хочу дещо змінити формат. Під цим дописом ви можете задати мені питання, а команда вибере ті, на які я відповім у новому випуску», — написав він у своєму каналі.

Нагадаємо, 11 квітня було опубліковане розслідування про Спартака Субботу. Воно свідчить, що терапевт, ймовірно, брехав про деякі факти власної біографії, аби підтримати свій імідж. Короткий виклад читайте в нашому матеріалі.

Після цього співведучий Субботи на YouTube-шоу «Подкаст терапія» заявив, що програма більше не буде виходити та скасував запланований із психологом тур Україною. Також із блогером припинило співпрацю видавництво «Віхола».

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