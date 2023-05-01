На відновлення Харкова знадобиться $9,5 млрд

Щонайменше $9,5 млрд будуть необхідні для відновлення інфраструктури Харкова від російських обстрілів

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Еспресо.

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“Зараз обстріли тривають і неможливо остаточно порахувати всі збитки, які Харків отримав від російських агресорів. Для того щоб відновити Харків, потрібно 9,5 млрд доларів США”, – повідомив мер міста Ігор Терехов.

Україна не зможе знайти ці кошти самостійно і після закінчення бойових дій потребуватиме підтримки західних партнерів, зокрема, Америки, каже Терехов.