Смартфони в Україні: широкий вибір та фактори покупки

Нинішні смартфони, хай навіть бюджетні, відрізняються великим набором функцій і різних можливостей. З їх допомогою можна розмовляти через класичний зв’язок, користуватися інтернетом, створювати гарні фотографії

та відео, а також виконувати велику кількість повсякденних дій. Такі пристрої допоможуть під час навчання, ведення бізнесу або стануть помічниками під час розваг.

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Широкий вибір моделей дозволить зробити вибір на користь гідного рішення. Свої недорогі смартфони пропонують компанії Meizu, Asus, Ergo, Apple, Huawei, Samsung та багато інших. Ідеальне співвідношення ціни та якості дозволить знайти золоту середину. Модельний ряд є у чорних, синіх, золотистих, срібних та інших відтінках.

Параметри вибору

Складність підбору ідеального смартфона полягає у наявності великого асортименту пристроїв. Не кожен знає, як і на що звертати увагу, а на які елементи звернути увагу в першу чергу. Досвідчений покупець практично

завжди враховує наступний набір критеріїв:

ОЗП. Що більше, то краще, але цей параметр впливає на вартість телефону. Для середніх завдань достатньо 4-6 Гб;

Процесор. На сьогоднішній день найкращими є чіпсети від Qualcomm та Apple, тому від них потрібно відштовхуватися при виборі. Достатньо процесора на 4-6 ядер;

Вбудована пам’ять. Суто індивідуальний параметр, до того ж багато моделей смартфонів мають вбудовані слоти для карток пам’яті. Більшість сучасних користувачів використовують хмари зберігання

великих масивів даних;

Підтримка eSIM. З’являється можливість підключатися до операторів мобільного зв’язку без придбання SIM-картки;

Комунікації. Наявність 3G і 4G, Wi-Fi, Bluetooth і модуля NFC значно спрощують роботу з телефоном при виконанні різних завдань.

Критеріїв вибору зовнішнього оформлення практично немає. Багато хто вибирає колір, але його легко можна змінити покупкою чохла.

Де придбати ідеальний смартфон?

З великим набором пропозицій можна ознайомитись у магазині «ЖЖУК», де є телефони від кількох десятків брендів. На всі пристрої є офіційна гарантія, а додаткова покупка чохлів та захисних компонентів суттєво продовжить термін служби пристроїв. Менеджери магазину заздалегідь проконсультують покупців щодо вибору та підготують вибірку для покупки.

Оплата доступна готівкою, карткою або у форматі кредитування. Для доставки можна також вибрати будь-яку транспортну компанію. Термін служби багато в чому залежить від особливостей користування, і покупці повинні пам’ятати про правила й рекомендації.