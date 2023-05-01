Екснардепу від ОПЗЖ Волошину загрожує до 15 років ув’язнення — СБУ

Колишньому народному депутату Олегу Волошину, який втік з України до початку повномасштабної війни, загрожує до 15 років тюрми.

Про це повідомили в СБУ.

Слідчі з’ясували, що протягом 2020-2021 років він активно сприяв проведенню масштабної підривної діяльності проти України. До суду скеровано обвинувальний акт за двома статтями:

ч. 1 ст. 111 (державна зрада);

ч. 1 ст. 125 (нанесення умисного легкого тілесного ушкодження).

За даними контррозвідки, Волошин намагався маніпулювати суспільною думкою на користь країни-агресора. Він публічно поширював кремлівські наративи і намагався дискредитувати Україну на міжнародній арені.

Також СБУ повідомляє, що він завдав тілесних ушкоджень іншому громадянину. Зараз фігурант переховується від правосуддя в росії.

Нещодавно СБУ викрила колишнього нардепа, який роздавав жителям Харківщини «агітки» на підтримку росії під час окупації регіону.

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