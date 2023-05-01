Ситуація в енергосистемі: через обстріли у двох областях є значні пошкодження

Станом на 1 травня у Дніпропетровській та Херсонській областях зафіксовані значні пошкодження енергетичної інфраструктури через обстріли окупантів.

Про це повідомили в Міненерго.

Увечері 30 квітня та в ніч на 1 травня росіяни завдали чергового масованого удару по Україні. Об’єкти, що генерують електроенергію, не постраждали, але є суттєві пошкодження розподільних мереж.

Внаслідок цього знеструмлено частину споживачів Дніпра та області. На Херсонщині ситуація також погіршилась, через обстріл знеструмлено понад 11 тис. абонентів у Херсоні, та ше 7 тис. — в області.

Для усунення ушкоджень енергетикам знадобиться кілька діб.

Нагадаємо, 1 травня російські літаки стратегічної авіації випустили по Україні 18 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555.

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