На Херсонщині відновили дві переправи через річку Інгулець

На Херсонщині відновили дві переправи замість зруйнованих ворогом – спорудили міст через річку Інгулець у Калинівській громаді і тимчасовий міст, що сполучає Велику Олександрівку та Білу Криницю.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Украінформ.

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«Відновлюємо Херсонщину разом. Завдяки військовослужбовцям Державної спеціальної служби транспорту Міноборони та фахівцям ДУ «Місцеві дороги Херсонщини» маємо ще дві переправи», – йдеться у повідомленні.

Зокрема, це міст через річку Інгулець у Калинівській громаді. Як зазначив Прокудін, через руйнацію цієї переправи жителі села Заповіт були фактично «відрізані» від інших населених пунктів громади. Аби дістатися до сусідніх сіл, дорога до яких раніше займала хвилини, люди мали їхати десятки кілометрів в обʼїзд.

Менш ніж чотири місяці знадобилося, аби на місці гори каміння, яку залишили після себе росіяни, спорудили сучасний міст.

«Гроші на відбудову залучили завдяки фандрейзинговій платформі UNITED24 та її донору ТОВ «АВТ Баварія Україна», – зазначив начальник ОВА.

Також побудували тимчасовий міст через Інгулець, що сполучає Велику Олександрівку та Білу Криницю. Нова переправа має одну смугу, і рух може здійснюватися у реверсному режимі. Підкреслюється, що це лише тимчасове рішення. Невдовзі розпочнеться реконструкція зруйнованого мосту, підрядники уже облаштовують будмайданчик для початку робіт.