Французька фармкомпанія готова долучитися до відбудови медичної інфраструктури України

Французька фармацевтична компанія Servier («Серв’є») долучиться до гуманітарних проєктів та відбудови медичної інфраструктури України.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Украінформ.

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«Нещодавно, не чекаючи візиту своїх колег зі штаб-квартири, представництво в Україні передало 4 палети лікарських засобів як гуманітарну медичну допомогу. Власне, це втілення цінностей: створювати соціально значущі рішення як для пацієнтів, так і для сталого розвитку світу», – зазначила заступниця міністра охорони здоров’я з питань цифрового розвитку Марія Карчевич.

Під час зустрічі компанія висловила готовність доєднатись до ініціативи United24 на підтримку України, зокрема з метою відновлення пошкодженої внаслідок повномасштабного вторгнення росії медичної інфраструктури.

В МОЗ нагадали, що від початку повномасштабної війни Україна отримала 12,5 тисяч тонн медичної гуманітарної допомоги на суму понад 13 млрд грн.

За понад рік війни в Україні пошкоджені чи зруйновані загалом 1433 обʼєкти медзакладів.

Найбільших втрат зазнала медична інфраструктура на території Харківської, Донецької, Миколаївської, Київської та Чернігівської областей.

Однак Україні вже вдалося відновити частину медзакладів, зокрема й на деокупованих територіях, які в результаті ворожих обстрілів та бомбардувань зазнали невеликих ушкоджень – вибиті вікна, пошкоджено фасад тощо.