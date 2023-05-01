Повінь – зміна системи

Menu
Close

Президент Чехії обговорює на Дніпропетровщині питання відбудови

01.05.2023

Президент Чехії Петр Павел у Дніпропетровській області обговорює з місцевою владою питання відбудови регіону.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Украінформ.

Читай також: Архітекторів запрошують на конкурс із відбудови Північної Салтівки в Харкові

“Дніпропетровщина приймає чеську делегацію на чолі з президентом Петром Павелом. Говоримо про відбудову області”, – зазначив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Він нагадав, що Чехія взяла шефство над Дніпропетровщиною і допомагатиме області з відбудовою.

Зокрема, під час візиту чеської делегації підписано меморандум про виготовлення сучасного медичного автобуса для Дніпропетровщини. “Це «реанімаційне відділення» на колесах. Одночасно допомогу у ньому можуть надавати 12 пораненим. Чехи зроблять його спеціального для нас”, – зазначив очільник ОВА.

Як повідомлялося, раніше президент Павел заявив, що Чехія відкриє генеральне консульство у Дніпрі, аби полегшити реалізацію проєктів взаємної співпраці. За його словами, Чехія має шість таких ключових проєктів, зокрема щодо відбудови у пʼяти ключових областях.

  • Нацбанк перерахував до бюджету майже 72 мільярди гривень
  • Архітекторів запрошують на конкурс із відбудови Північної Салтівки в Харкові
  • Гурт «Антитіла» анонсував концерт у Ялті
  • Світова прем’єра польсько-української короткометражки «Як це було» відбудеться у Каннах
  • Мовний омбудсмен з початку року отримав 1,2 тисячі скарг
  • Мінкульт заблокував будь-яке будівництво в історичному центрі Львова
  • Відбудову Харкова обговорять на саміті в американському Денвері
  • В Україні запрацювала Програма розвитку торгівлі для середнього та малого бізнесу
 