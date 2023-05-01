Президент Чехії обговорює на Дніпропетровщині питання відбудови

Президент Чехії Петр Павел у Дніпропетровській області обговорює з місцевою владою питання відбудови регіону.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Украінформ.
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“Дніпропетровщина приймає чеську делегацію на чолі з президентом Петром Павелом. Говоримо про відбудову області”, – зазначив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Він нагадав, що Чехія взяла шефство над Дніпропетровщиною і допомагатиме області з відбудовою.
Зокрема, під час візиту чеської делегації підписано меморандум про виготовлення сучасного медичного автобуса для Дніпропетровщини. “Це «реанімаційне відділення» на колесах. Одночасно допомогу у ньому можуть надавати 12 пораненим. Чехи зроблять його спеціального для нас”, – зазначив очільник ОВА.
Як повідомлялося, раніше президент Павел заявив, що Чехія відкриє генеральне консульство у Дніпрі, аби полегшити реалізацію проєктів взаємної співпраці. За його словами, Чехія має шість таких ключових проєктів, зокрема щодо відбудови у пʼяти ключових областях.
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