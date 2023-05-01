У росії з рейок зійшов потяг із нафтопродуктами. Заявляють про підрив

У Брянській області на 136 кілометрі залізничного шляху Брянськ — Унеча з рейок зійшов локомотив вантажного потяга.

Про це повідомив губернатор області.

За словами чиновника, на рейках спрацював невстановлений вибуховий пристрій. Російський канал Baza зазначає, що перекинулись близько семи-восьми вагонів, навантажених нафтопродуктами та пиломатеріалами. Почалась пожежа.

Нещодавно в окупованому Севастополі пролунав вибух, внаслідок якого загорілись резервуари з паливом, призначеним для Чорноморського флоту.

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