Окупанти дешевими дронами намагаються зімітувати масовані ракетні удари (фото)

Російські війська запускають дешеві безпілотники під час масованих ракетних атак, щоби відволікти увагу ППО.

Про це повідомив генерал-майор Дмитро Марченко.

Він розповів, що спочатку окупанти запускають по своїм Telegram-каналам інформацію про масовий зліт стратегічної авіації та пуск ракет, а потім для їх імітації пускають дрони.

«Хочу Вам де що пояснити, як граєтся з нами ворог! С початку по каналам та різним паблікам запускається інфа про 84 ракети…100 ракет…. 20 літаків у небі! А потім запускається така фігня для імітації чогось у небі», — пояснив генерал тактику росіян.

У зв’язку з цим він закликав довіряти лише офіційним і перевіреним джерелам та не піддаватися паніці.

Нагадаємо, у ніч на 1 травня росія випустила по Україні 18 крилатих ракет, 15 з них збили сили ППО. Водночас за кілька годин до пуску українські моніторингові пабліки повідомили про зліт російських стретегічних ракетоносців Ту-95 та Ту-160, попереджаючи, що це можуть бути як навчання, так і підготовка до обстрілу.

Водночас росіяни одразу стали перебільшувати дані про кількість піднятих у повітря літаків та писати про запланований запуск до сотні ракет. Після цього подібні повідомлення почали ширитися і в українському сегменті мережі.

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