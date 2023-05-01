Працівник хімічного заводу на Одещині «зливав» інформацію росіянам — СБУ (фото)

На Одещині працівник одного з місцевих заводів хімічної галузі виявився російським інформатором. Служба безпеки затримала зрадника.

Чоловік передавав своїм знайомим-громадянам рф координати критичної інфраструктури на території підприємства, а також детальну інформацію про місця базування та види озброєння підрозділів Сил оборони, залучених до захисту об’єкта.

Дані він пересилав через закриті чати одного з месенджерів. Крім того, окремі відеофайли ворожий агент супроводжував власними коментарями, в яких намагався дискредитувати українських захисників.

Затриманого заарештували та повідомили про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань).

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