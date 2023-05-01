Повітряні сили отримали американські ракети Zuni (фото)

Українські штурмовики Су-25 почали застосовувати американські некеровані ракети «повітря-земля» Zuni.

Відповідні фото показав командувач Повітряних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Микола Олещук.

«Горіть у пеклі, нелюди», — підписав він світлину.

Також ще одне фото Су-25 із Zuni опублікував Twitter-акаунт Osinttechnical.

Ракети Zuni: історія, застосування, технічні харакетеристики

Zuni — це 127-мм некеровані ракети для для ураження наземних цілей, фортифікаційних споруд, інших об’єктів та колон ворожої техніки на марші.

Ракети запустили у серійне виробництво у 1958 році і вже у 1960-1970-х роках активно використовувалися авіацією ВМФ США та Корпусу морської піхоти у військових кампаніях, зокрема у В’єтнамі.

Пуск Zuni здійснюють із контейнера LAU-10, який має 4-ри направляючі.

У січні 2023 року США включили 4000 тисячі цих боєприпасів до чергового пакету військової допомоги. У Збройних силах України їх носіями стали штурмовики Су-25.

Найближчим відповідником Zuni в арсеналі авіаційного озброєння ЗСУ вважають радянську 122-мм некеровану авіаційну ракету С-13. Однак С-13 вона має удвічі меншу дальність ураження — 3-4 км.

Основні характеристики ракети Zuni:

Діаметр: 127 мм

127 мм Довжина: 2790 мм

2790 мм Маса: 46,3-61,6 кг (залежить від типу двигуна та бойової частини)

46,3-61,6 кг (залежить від типу двигуна та бойової частини) Маса бойової частини: 20,7-25,6 кг

20,7-25,6 кг Типи бойової частини: осколково-фугасна, фугасна, бронебійна, освітлювальна, димова

осколково-фугасна, фугасна, бронебійна, освітлювальна, димова Максимальна швидкість: 725 м/c

725 м/c Дальність стрільби: 8 км.

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