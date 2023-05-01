В Україні виготовляють частину деталей для ремонту західної техніки — Резніков

Деякі запчастини для західних зразків військової техніки виготовляють в Україні. Про це повідомив в ефірі телемарафону міністр оборони Олексій Резніков.

«У нас є три лінії обслуговування і ремонту (техніки, — ред.). Дрібний простий ремонт поточний прямо на полі бою, де наші екіпажі навчені знають як це зробити. Наша задача — забезпечити їх запчастинами. Деякі запчастини ми вже навіть виготовляємо на українському ринку для західної техніки, наші підприємства, і не тільки державні, а й приватні, фантастично навчилися робити деякі речі», — розповів міністр.

Резніков додав, що особисто тримав у ріках одну з деталей для американської САУ М109, виготовлену в Україні. Міністр запевняє, що вона була кращою ніж оригінал.

«Друга лінія ремонту — більш складний, але який можливо робити на українських підприємствах не зовсім далеко від лінії фронту в тих містах, де є індустріальні можливості», — повідомив міністр оборони.

За його словами, зараз українські техніки навчилися робити ремонт і середнього рівня складності. Для цього теж потрібні запчастини, креслення, постійно ведуться перемовини про дозволи, ліцензії тощо.

Третя лінія — складний ремонт. Його виконують за кордоном у хабах, побудованих у країнах-партнерах.

«Наприклад, по Leopard ми підписали меморандум на останньому «Рамштайні» разом з міністром оборони Німеччини і міністром оборони Польщі», — розповів міністр. Мова йде про створення хабу в Польщі для ремонту танків Leopard 2.

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