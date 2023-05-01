Кабмін хоче автоматизувати процес видачі гральних ліцензій

Уряд підтримав законопроєкт про ліквідацію Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) і автоматизацію видачі гральних ліцензій. Відповідний документ запропонував віце-прем’єр з інновацій Михайло Федоров.

Він пояснив, що у разі позитивного голосування у парламенті ці зміни дозволять прибрати людський чинник у видачі ліцензій. Процес стане автоматичним і відбуватиметься за чіткими критеріями.

Також організаційні новації дозволять швидко впровадити IT-систему онлайн-моніторингу, яка допоможе в режимі реального часу отримувати дані про взаємодію операторів грального бізнесу та держави.

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