Російська бомба вбила на Чернігівщині дитину (фото)

У результаті російського обстрілу на Чернігівщині загинула дитина. Про це повідомив голова ОВА В’ячеслав Чаус.

Близько 15:37 ворог обстріляв непрацюючий освітній заклад у Новгород-Сіверському районі.

«Є дані про загибель дитини, яка перебувала неподалік. Інформація про потерпілих уточнюється», — повідомив Чаус.

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В Оперативному командуванні «Північ» уточнили, що близько 14:50 зафіксовано пуски 2 керованих авіабомб з російських літаків Су-35 по селу Лизунівка.

Внаслідок авіаудару загинула дитина (2009 р.н.) та, попередньо, поранено ще 2 цивільних осіб. Також частково зруйновано будівлю школи та пошкоджені приватні будинки.

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