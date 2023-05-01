Польща завершила будівництво «електронної стіни» на кордоні з Білоруссю

Польща фактично завершила будівництво захисного бар’єра на кордоні з Білоруссю. Про це повідомляє Polska Agencja Prasowa з посиланням на представницю польської прикордонної охорони Анну Михальську.

Минуло літа на кордоні з Білоруссю побудували 186 км паркану із сталевих прольотів із колючим дротом на горі. На територіях, де його неможливо було звести, облаштували так званий елеронний бар’єр загальною протяжністю 206 км. Він складається з 3000 денно-нічних та тепловізійних камер, а також численних датчиків руху.

Останні 150 метрів облаштують влітку, коли річка Нарев, води якої залили цю територію, повернеться у своє звичайне річище.

Загальна вартість електронного бар’єру становить понад 343 млн злотих (близько 82$ млн), а усього захисного муру (з металевим забором) — 1,6 млрд злотих (близько 383,5$ млн).

Нагадаємо, восени 2021 року Польща вирішила побудувати на кордоні з Білоруссю стіну. Таким чином країна бореться із напливом нелегальних мігрантів, які влітку 2021 року намагалися масово перетнути кордон зі сторони Білорусі.

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