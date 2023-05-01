У Хмельницькому водій на переході збив поліцейську та двох військових: один загинув

У Хмельницькому водій на пішохідному переході збив співробітницю поліції та двох військових. Один з них загинув.

Про це повідомила поліція Хмельниччини.

ДТП сталося близько 13:00 у понеділок на вулиці Тернопільській.

«Водій автомобіля Opel на пішохідному переході скоїв наїзд на трьох осіб: 31-річну працівницю поліції та двох 45-річних військовослужбовців. У результаті ДТП один із військових загинув. Двох інших потерпілих доправили в лікарню», — йдеться у повідомленні.

Водія затримали на місці.

Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.