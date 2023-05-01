2 травня 2023 року — яке сьогодні свято та які пам’ятні події сталися цього дня

Яке свято 2 травня

Сьогодні в Польщі відзначають День прапора.

В Індонезії — День освіти.

В Іспанії, а точніше — в Мадриді, святкують річницю повстання Дос де Майо 2—3 травня 1808 року. Повстання було спрямовано проти окупації міста французькими військами і спричинило жорсткі репресії з боку французьких імперськими силами із сотнями публічних страт.

В Бутані сьогодні — День вчителя. Його відзначають у день народження Джігме Дорджі Вангчука, 3-го Друка Г’ялпо, який почав модернізацію в країні.

А ще, за календарем ООН, сьогодні відзначають Всесвітній день тунця.

Яке релігійне свято 2 травня

Сьогодні православна церква вшановує пам’ять Івана Старопечерника.

Він жив у XVIII столітті, був чернецем і християнським подвижником. Ще молодим Іван залишив мирське життя і вирушив до лаври святого Харитона неподалік Мертвого моря. Вона вважалася однією з найдавніших обителей в Палестині, тому її називали Старою. Там Іван досяг просвітництва, за що його прозвали Старопечерником.

День ангела 2 травня

Іменини в цей день святкують Антон, Віктор, Георгій, Єгор, Юрій, Дмитро, Іван, Семен.

Які історичні події стались 2 травня

1312 — Папа Римський Климент V передав майно Ордена тамплієрів Ордену госпітальєрів.

1611 — опубліковано першу офіційно санкціоновану англомовну версію Біблії — «Біблію короля Якова».

1668 — укладено перший Аахенський мир між Францією й Іспанією.

1892 — в Києві запустили електричний трамвай, перший у Російській імперії.

1923 — американські військові льотчики Оуклі Келлі і Джон Макріді здійснили перший безпосадковий трансконтинентальний переліт — з Нью-Йорка в Сан-Дієго. Відстань у 4100 км вони подолали за 26 годин 50 хвилин.

1980 — Іван Павло II прибув в Заїр і став першим Папою Римським, який відвідав Африку.

1982 — під час Фолклендської війни британська атомна субмарина потопила аргентинський крейсер «Генерал Бельграно» — 323 загиблих.

1986 — київське «Динамо» виграло європейський Кубок володарів кубків, перемігши у фіналі мадридський «Атлетико» — 3:0.

1997 — Тоні Блер став прем’єр-міністром Великої Британії.

2011 — в результаті спеціальної операції в місті Абботтабад (Пакистан) американські спецпризначенці знищили «терориста №1» Усаму бен Ладена.

2014 — в Одесі внаслідок протистояння українських і проросійських активістів в Будинку профспілок у пожежі загинуло 48 людей.

Хто народився 2 травня

1660 — Алессандро Скарлатті, італійський композитор.

1772 — Новаліс, німецький письменник, поет.

1859 — Джером Клапка Джером, англійський письменник.

1942 — Жак Рогге, 8-й президент Міжнародного олімпійського комітету (2001—2013).

1946 — Девід Суше, англійський актор, виконавець ролі Еркюля Пуаро в бртанському серіалі.

1975 — Девід Бекхем, англійський футболіст.

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