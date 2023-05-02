Карта бойових дій в Україні станом на 2 травня

Окупанти продовжують зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, на яких відбито 41 атаку противника. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Стежити за змінами лінії фронту в Україні можна за допомогою онлайн-карти Deep State. На ній синім кольором позначена територія, звільнена за два останні тижні; зеленим — раніше звільнена територія; червоним — окупована територія; рожевим — територія, що потребує уточнення.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування ворогом наступальних угруповань не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках протягом ворог продовжує обстріли прикордонних населених пунктів.

На Куп’янському напрямку ворог наступальних дій не проводив, а на Лиманському напрямку намагався покращити тактичне положення, вів безуспішні наступальні дії в районах Новоселівського та Білогорівки.

На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Тривають бої у місті Бахмут. До того ж, протягом доби, противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку населеного пункту Предтечине.

На Авдіївському напрямку противник вів наступальні дії в районах населених пунктів Сєверне та Первомайське, успіху не мав.

На Мар’їнському напрямку противник продовжує атакувати позиції сил оборони. Тривають бої за Мар’їнку.

На Шахтарському напрямку протягом доби ворог наступальних дій не проводив.

На Запорізькому та Херсонському напрямках окупанти обороняються.

Авіація Сил оборони за добу знищила 3 російських зенітно-ракетних комплекси та завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу противника. Також збито ворожий розвідувальний БпЛА типу «Орлан-10».

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили пункт управління, 6 районів зосередження озброєння та військової техніки, 2 склади боєприпасів та 1 склад пально-мастильних матеріалів ворога.

Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.