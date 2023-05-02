З грудня в Україні загинули 20 тисяч російських військових — Білий дім

За останні 5 місяців боїв росія біля Бахмута та в інших регіонах України втратила понад100 тисяч військових, серед яких близько 20 тисяч загиблими.

Такі оцінки американської розвідки на брифінгу озвучив речник Білого дому з питань національної безпеки Джона Кірбі, пише Reuters.

«Лише з грудня, за нашими оцінками, Росія втратила понад 100 000 осіб, у тому числі близько 20 000 убитих у бою. Ці цифри справді приголомшують», — сказав він.

Кірбі додав, що половину з цієї кількості загиблих складають «вагнерівці».

Речник Білого дому також наголосив, що спроба росії здійснити наступ на Донбасі через провалилася.

«У грудні минулого року росія розпочала широкий наступ на кількох напрямках, зокрема на Вугледар, Авдіївку, Бахмут та Кремінну. Більшість цих зусиль зупинилася і зазнала невдачі. Росія не змогла захопити жодної стратегічно значущої території», — підкреслив Кірбі.

За його словами, успіхи росіян у Бахмуті були досягнуті «жахливою, жахливою ціною», а оборона України в цьому регіоні залишається сильною.

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