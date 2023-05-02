Україна отримає додаткові боєприпаси для Gepard не раніше серпня — Шольц

Німеччина надасть Україні додаткові боєприпаси для зенітних танків Gepard, але не раніше серпня.

Про це повідомив канцлер ФРН Олаф Шольц, пише DW.

Він пояснив, що зараз лише налагоджується виробництво цих снарядів і це займе певний час.

Загалом Німеччина поставила Україні 34 установки Gepard з шістьма тисячами боєприпасів і планує до передачі ще три установки з 300 тисячами снарядів.

Через відмову Швейцарії дозволити реекспорт Україні боєприпасів до зенітних танків німецький оборонний концерн Rheinmetall вирішив збудувати новий завод для їхнього виготовлення.

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