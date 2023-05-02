Генштаб ЗСУ розповів про втрати ворога станом на 2 травня

За минулу добу Сили оборони знищили 460 окупантів та 9 артилерійських систем. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні військові втрати ворога станом на ранок 2 травня орієнтовно склали:

особовий склад — близько 191420 (+460) осіб ліквідовано,

танки — 3701 (+1),

бойові броньовані машини — 7193 (+1),

артилерійські системи — 2930 (+9),

РСЗВ — 544 (+0),

засоби ППО — 298 (+3),

літаки — 308 (+0),

гелікоптери — 294 (+0),

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 2477 (+1),

крилаті ракети — 947 (+15),

кораблі /катери — 18 (+0),

автомобільна техніка та автоцистерни — 5851 (+6),

спеціальна техніка — 360 (+1).

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