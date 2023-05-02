Повінь – зміна системи

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Генштаб ЗСУ розповів про втрати ворога станом на 2 травня

02.05.2023

За минулу добу Сили оборони знищили 460 окупантів та 9 артилерійських систем. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні військові втрати ворога станом на ранок 2 травня орієнтовно склали:

  • особовий склад — близько 191420 (+460) осіб ліквідовано,
  • танки — 3701 (+1),
  • бойові броньовані машини — 7193 (+1),
  • артилерійські системи — 2930 (+9),
  • РСЗВ — 544 (+0),
  • засоби ППО — 298 (+3),
  • літаки — 308 (+0),
  • гелікоптери — 294 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 2477 (+1),
  • крилаті ракети — 947 (+15),
  • кораблі /катери — 18 (+0),
  • автомобільна техніка та автоцистерни — 5851 (+6),
  • спеціальна техніка — 360 (+1).

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