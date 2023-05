Головна модна подія року: у Нью-Йорку пройшов щорічний бал Met Gala

1 травня у Нью-Йорку пройшов щорічний бал Інституту костюма музею Метрополітен (Met Gala 2023). Про це пише Vogue.

Цього року захід відзначився виставкою «Карл Лагерфельд: Лінія краси» у пам’ять про легендарного дизайнера, який керував такими модними домами, як Chanel, Fendi та своєю однойменною імперією.

Однією з головних подій вечора стала червона доріжка Met Gala 2023, якою пройшлися американські зірки. Цьогоріч гостей попросили вдягнутися «на честь Карла», тому на хіднику можна було побачити чимало розкішних ансамблів, які віддають данину поваги надбанню Лагерфельда, зокрема твідовим сукням Chanel чи його культовій чорно-білій уніформі.

Cara delevingne at the Met gala 2023

📸 : Getty images pic.twitter.com/hS3ZuzTiap

— Met Gala 2023 (@The_MetGala) May 2, 2023

Kendall Jenner at the Met gala 2023

📸 : Getty images pic.twitter.com/O61YQqVsN5

— Met Gala 2023 (@The_MetGala) May 2, 2023

#lilnasX at the Met Gala 2023

📸 : Getty images pic.twitter.com/u6Q0j6UlHv

— Met Gala 2023 (@The_MetGala) May 1, 2023

#EmilyRatajkowski at the Met Gala 2023

📸 : Getty images pic.twitter.com/csSK8oa8RZ

— Met Gala 2023 (@The_MetGala) May 1, 2023

Kylie Jenner at the Met gala 2023

📸 : Getty images pic.twitter.com/rcSsPxRXIc

— Met Gala 2023 (@The_MetGala) May 2, 2023

Rihanna and ASAP Rocky at the Met gala 2023

📸 : getty images pic.twitter.com/SsOp3kDDTS

— Met Gala 2023 (@The_MetGala) May 2, 2023

Doja cat at the Met gala 2023

📸 : Getty images pic.twitter.com/gNPHIBZ5sH

— Met Gala 2023 (@The_MetGala) May 1, 2023

Dua lipa at the Met gala 2023

📸 : Getty images pic.twitter.com/FfMMEOsqt3

— Met Gala 2023 (@The_MetGala) May 1, 2023

Що таке Met Gala: історія Балу

Met Gala офіційно має назву «Бал Інституту костюма музею Метрополітен». Цей щорічний захід є однією з найвідоміших модних подій у Нью-Йорку за участю світових зірок та модних дизайнерів.

Уперше бал Інституту костюма MET Gala пройшов у 1948 року. Його засновниця Елеонор Ламберт одразу охрестила захід «головною вечіркою року», хоча тоді бал був світською вечерею, з лотереєю і скетчами, потрапити на яку міг кожен охочий всього за $50. Перший MET Gala влаштували у грудні і спочатку дата свята не була визначеною і могла бути приурочена до якоїсь події.

Сучасна історія MET Gala розпочалася у 1974 році, коли він перетворився на розкішний бал і найбільш очікувану подію модної індустрії. З захід 1995 року проходить під керівництвом головної редакторки американського журналу «Vogue» Анни Вінтур.

