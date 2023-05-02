Американські військові виявили невідому повітряну кулю над Гаваями

Американські військові виявили та відстежують ще одну повітряну кулю невідомого походження.

Про це повідомив NBC News.

Кулю зафіксували наприкінці минулого тижня. Вона пролетіла над деякими частинами Гаваїв, але не проходила над важливою оборонною інфраструктурою чи іншими важливими урядовими об’єктами.

У Пентагоні прокоментували, що куля рухалася на висоті 11 км «без жодних ознак того, що вона маневрує чи контролюється іноземною стороною або стороною-суперником».

«Куля напряму не пролітала над стратегічною оборонною інфраструктурою чи іншими важливими об’єктами держструктур США, та не становить військової чи фізичної загрози для людей внизу», — зазначили у відомстві.

Наразі куля повільно рухається до Мексики. Один із посадовців зазначив, що США можуть збити обʼєкт, якщо він наблизиться до землі.

За даними NBC, американський уряд не вважає, що повітряна куля належить китайцям, однак процес встановлення власника все ще триває.

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