В Україні запустили Єдиний реєстр зниклих безвісти осіб: як він працюватиме

2 травня в Україні запрацював Єдиний реєстр зниклих безвісти. Про це повідомляє пресслужба Міністерства реінтгерації окупованих територій.

Реєстр розроблений Міністерством внутрішніх справ спільно з уповноваженим зі зниклих безвісти й іншими відомствами.

«Наявність централізованої інформації про зниклих безвісти допоможе налагодити більш ефективну розшукову роботу. Лише взаємодіючи з іншими відомствами, нам вдасться якомога швидше розшукати зниклих осіб», — наголосив уповноважений зі зниклих безвісти Олег Котенко.

За даними МВС, в Україні наразі нараховується 23 тисячі осіб, які вважаються безвісти зниклими за особливих обставин — внаслідок воєнних дій.

Єдиний реєстр зниклих безвісти: як він працюватиме та хто матиме до нього доступ

У реєстрі будуть зібрані та централізовані дані щодо зниклих безвісти: ПІБ особи, місце та дата народження, сімейний стан, місце проживання, територія, на якій відбулося зникнення, обставини та час зникнення, прикмети особи.

Також до реєстру будуть вносити інформацію про наявність чи відсутність рішення суду про визнання осіб безвісно відсутніми або оголошення померлими, а також інші дані, що використовуються для забезпечення обліку осіб.

Реєстр є повністю захищеною базою даних. Доступ до нього отримають визначені посадовці: представники Офісу уповноваженого зі зниклих безвісти, працівники Національної поліції та Департаменту інформатизації МВС України.

Картки записів формуються на основі заяв, поданих родичами зниклих до Нацполіції, а верифікацію кожної особи здійснює безпосередньо Офіс уповноваженого зі зниклих безвісти

Витяги з Єдиного реєстру надаватимуть представники Департаменту інформатизації МВС України. Для отримання документа треба звернутися до МВС (надіслати поштою за адресою м.Київ, вул. Богомольця, 10, Міністерство внутрішніх справ України, або на електронну скриньку [email protected]) із власне запитом та копіями документів, що засвідчують особу запитувача та ступінь споріднення зі зниклою особою.

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