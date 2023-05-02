Колишній голова охорони Януковича консультував росіян на окупованих територіях — СБУ

Служба безпеки повідомила про підозру В’ячеславу Заневському — колишньому керівнику охорони президента-втікача Віктора Януковича.

За даними слідства, під час окупації Херсона і частини Миколаївської області він допомагав загарбникам у поширенні кремлівського режиму та придушенні руху опору.

Заневського запросив на тимчасово захоплені території син, який входив до складу російських військ. Він попросив батька посприяти каральним органам у виявленні місцевих українських патріотів, зокрема учасників АТО і ветеранів ЗСУ.

Після цього Заневський сконтактував сина з двома своїми знайомими — очільниками створених росіянами «мвс» і «державної служби безпеки» у тимчасово окупованій Херсонщині. У подальшому вони передавали російським загарбникам персональні дані про місцевих жителів та сприяли викраденню людей.

Також Заневський консультував військові підрозділи окупантів щодо тактики ведення бойових дій проти Сил оборони.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору). Тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності.

У тексті підозри уточнююється, що 23 липня 2022 року Заневський передав своєму сину контакти гауляйтера Нової Каховки Володимира Леонтьєва, який мав посприяти в пошуках майбутніх жертв окупантів. Також В’ячеслав Заневський передав російським окупантам через свого сина рекомендації щодо більш ефективних варіантів розміщення особового складу РФ під час обстрілів з боку ЗСУ.

Згодом він передав сину контактні дані керівників окупаційного «мвс» Херсонщини Володимира Ліпандіна і та «державної служби безпеки» Олександра Якименка для налагодження контактів з окупаційною адміністрацією області.

26 грудня 2022 року Заневський очолював охорону губернатора Ульяновської області рфАлєксєя Русскіх під час його візиту на окуповані території Луганської і Донецької областей.

Відзначимо, що у березні суд вже наклав арешт на все майно Заневського.

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