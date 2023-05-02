МВС хоче створити додаткові бригади «Гвардії наступу»

В Україні вже повністю укомплектовані вісім бригад «Гвардії наступу». На додачу до них можуть сформувати нові підрозділи.

Про це в інтерв’ю Інтерфакс-Україна повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

«Бригади («Гвардії наступу» — ред) сформовані повністю. Це 8 бригад. У нас є плани по формуванню додаткових бригад, бо на це є попит, а у нас є можливості», — розповів голова МВС.

За його словами, сформовані бригади зараз доозброюють, також вони ще пройдуть пройдуть відповідне навчання протягм 2-3 тижнів. Одночасно має розпочатися формування додаткових підрозділів.

За словами Клименка, завдання кожної з цих бригад — проведення відповідних наступальних штурмових дій разом із Силами оборони під час військових операцій. При цьому під командування Сил оборони вони будуть надходити після отримання бойового завдання.

Раніше в МВС вже анонсували створення дев’ятої бригади «Гвардії наступу», яка отримала назву «Хартія».

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