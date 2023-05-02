Портрет Зеленського для The Atlantic намалював соліст гурту U2 Боно

У червні 2023 року у виданні The Atlantic вийде інтерв’ю з Володимиром Зеленським та репортаж з передової. Для цього випуску соліст гурту U2 Боно намалював портрет президента України для обкладинки.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Суспільне.
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“Червневу обкладинку розробив і намалював Боно, який розповів Джефрі Голдбергу (редакторові), що іноді переробляє та переосмислює обкладинки Atlantic на своєму iPad”, — йдеться у повідомленні журналу.
Сам Голдберг зазначив, що співак “стурбований питаннями свободи та гідності”.
У червневому номері журналу опублікують інтервʼю з президентом України, яке записали під час візиту до Києва, та репортаж журналістів видання з передової.
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