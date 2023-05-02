Євробачення 2023: гурт TVORCHI вирушив у Ліверпуль

Гурт TVORCHI, який цьогоріч представляє Україну на “Євробаченні”, поїхав до Ліверпуля. Увечері 1 травня музиканти вирушили потягом “Київ-Хелм”, щоб дістатися до Великої Британії. Про це повідомили в Укрзалізниці.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Суспільне.

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TVORCHI – український музичний гурт із Тернополя, заснований 2018 року саунд-продюсером Андрієм Гуцуляком та вокалістом Джеффрі Кенні.

На рахунку музикантів уже чотири студійні альбоми “The Parts” (2018) та “Disco Lights” (2019), “13 Waves” (2020), “Road” (2021) та дев’ять синглів. Виконують пісні українською та англійською мовами.

У травні 2021-го вони перемогли у номінаціях “Найкращий попгурт”, “Найкращий альбом” і “Найкращий електронний хіт” премії YUNA.

А у 2022 році отримали ще дві за “Найкраще концертне шоу” та “Найкращу пісню іншою мовою” (“Falling”).