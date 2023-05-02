В “Дії” запрацює послуга купівлі-продажу авто

Починаючи з червня українці зможуть зареєструвати авто безпосередньо в салоні, з серпня – придбати номери онлайн, а з вересня весь процес купівлі-продажу авто буде переведено в цифровий варіант.

Як передає Amazing Ukraine, про це пише “ЄП”.

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“Уже у вересні з Мінцифрою плануємо весь процес купівлі-продажу автомобілів перевести в цифровий варіант – в “Дію”. Потрібні будуть тільки продавець-покупець і два смартфони у них”, – розповів міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Він додав, що також буде ліквідовано обов’язкову технічну експертизу – людям не потрібно буде стояти в чергах, давати можливі хабарі. Технічна експертиза залишиться лише при першій реєстрації автомобіля і за бажанням покупця автомобіля, який захоче перевірити технічний стан авто.

Клименко також розповів, що реєстрація автомобіля автосалонами буде можлива вже в червні. При купівлі автівки в автосалоні покупець одразу отримуватиме техпаспорт і номерний знак. Для цього не потрібно буде приїжджати в сервісний центр.

Також буде скасовано транзитні номери, яких видавалося на рік приблизно півтора мільйона.

“У серпні плануємо ввести онлайн-купівлю номерних знаків. Кожен громадянин зможе перевірити, які знаки є в наявності, забронювати онлайн на 10 діб і придбати у зручний час”, – розповів глава МВС.