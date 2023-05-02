З Оріхова Запорізької області евакуювали всіх дітей

З міста Оріхів Запорізької області, яке росія щоденно обстрілює, евакуювали всіх дітей.

Про це у коментарі проєкту «Новини Приазовʼя» заявила Світлана Мандрич, заступниця міського голови.

«З міста Оріхів вивезли всіх дітей. Наразі у нас немає дітей у місті. У селі Новопавлівка залишається ще шість дітей, це дві сімʼї. Зараз з ними проводиться робота щодо необхідності евакуації», — повідомила Мандрич.

У самому Оріхові залишилось ще близько 1400 людей, ще 300 людей проживають у трьох селах громади (Новопавлівка, Новоданилівка і Новоандріївка). До повномасштабного вторгнення у місті проживало понад 14 тис. людей.

За її словами, найбільшою загрозою наразі є керовані авіабомби, які армія рф щодня спрямовує на прифронтову неокуповану територію Запорізької області.

Нагадаємо, наприкінці березня із прифронтових Вугледару, Великої Новосілки, Часового Яру Донецької області евакуювали всіх дітей.

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