Українська поліція разом із ФБР ліквідувала мережу обмінників нелегальної криптовалюти

Українська поліція та Офіс генпрокурора у співпраці з Федеральним бюро розслідувань США провели багаторівневу міжнародну операцію і ліквідували мережу обмінників криптовалюти, здобутої злочинним шляхом.

Під час слідства з’ясували, що вебресурси пропонували користувачам анонімний обмін криптовалют. Такі послуги надавали, щоб сприяти легалізації та відмиванню нелегальних грошей.

Через обмінники проводили активи, які отримали як викуп після атак вірусами-шифрувальникамита під час інших форм онлайн-шахрайства. Рекламували обмінники на закритих хакерських форумах.

Правоохоронці змогли заблокувати інфраструктуру мережі, яка розміщувалася на серверах у США, країнах Європи та в Україні. Доменні імена вилучили. Тепер поліцейські встановлюють причетних до злочинної діяльності

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