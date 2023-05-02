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У Коломиї представили експозицію писанок із символами Маріуполя

02.05.2023

У Музеї писанкового розпису в Коломиї демонструють понад 30 писанок, виготовлених жителями Маріуполя і прикрашених символами цього міста.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Украінформ.

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“Маріупольці у 13 містах України долучилися до виготовлення великодніх атрибутів. Результатом творчості стала експозиція “Віра у Відродження”. Наразі експозицію передали до музею у Коломиї”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на малюнках і орнаментах діти та дорослі з Маріуполя зобразили символи та мотиви, пов’язані з рідним містом – якір, море, “Вежу”, драмтеатр.

У міськраді висловили надію, що з часом писанки потраплять до українського Маріуполя.

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