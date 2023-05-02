Українська стрічка «Ми не згаснемо» взяла нагороду на фестивалі в Австрії

Фільм українського режисера Аліси Коваленко “Ми не згаснемо” отримала нагороду на фестивалі CROSSING EUROPE Filmfestival Linz у Австрії.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Украінформ.

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“Фільм здобув нагороду Social Awareness Award – Best Documentary у конкурсі документальних фільмів, який представляє стрічки соціальної чи суспільно-політичної актуальності, що розповідають про поточний стан Європи”, – йдеться у повідомленні.

Стрічка “Ми не згаснемо” – це історія дорослішання підлітків на сході України на тлі війни та їхньої надзвичайної подорожі до вершин Гімалайських гір. Попри похмуру реальність навколо Андрій, Руслан, Ілля, Ліза і Лєра мріють, шукають пригод, протестують та борються зі сірістю й нудьгою. Поки світ навколо них занепадає, шахти закриваються, загроза ескалації війни зростає, вони не здаються та намагаються йти за покликом своїх мрій.

Фільм створений за підтримки Держкіно, Польського кіноінституту та IDFA Bertha Fund – Classic Postproduction.

Crossing Europe Film Festival – міжнародний кінофестиваль у Лінці (Австрія), який проходить щороку у квітні з 2004 року. Фестиваль присвячує свою програму унікальному, сучасному та соціально-політичному авторському кіно з Європи.