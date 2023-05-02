Єдину діючу водяну кузню в Україні внесли до Держреєстру пам’яток

На Хустщині прокуратура через суд сприяла внесенню єдиної в Україні діючої водяної кузні до Державного реєстру нерухомих пам’яток.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Украінформ.

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“Хустська окружна прокуратура у судовому порядку забезпечила виконання усіх умов для внесення унікальної водяної кузні “Гамора” до Державного реєстру нерухомих пам’яток України. Для цього раніше звернулася з позовом до Закарпатського окружного адміністративного суду, який зазначені там вимоги повністю задовольнив”, – повідомили в прокуратурі.

Йдеться про єдину в Україні діючу водяну кузню, розташовану в с. Лисичово на Хустщині. Наразі долею об‘єкта опікуються орендарі, які підтримують там безперебійний цикл роботи.

Зазначається, що внесення ж кузні до згаданого реєстру надасть їй офіційний статус пам’ятки, яка перебуватиме під охороною держави.

Прокурор встановив, що виконавчий комітет органу місцевого самоврядування не виконував вимоги законодавства щодо виготовлення облікової документації на об’єкт культурної спадщини місцевого значення. Крім того, не подав пропозиції органу охорони культурної спадщини вищого рівня – Департаменту культури, національностей та релігій Закарпатської ОВА – про занесення пам’ятки до Державного реєстру нерухомих пам’яток України.

Вже після втручання прокуратури та рішення суду виконком таки виготовив вищезгадану документацію і звернувся до обласної військової адміністрації. Зауважимо, що всі ці кроки створюють правове підґрунтя для захисту та збереження об‘єкта культурної спадщини.

Водяна кузня “Гамора” – єдина в Україні діюча водяна кузня, історична пам’ятка XVIII століття. Розташована на річці Лисичанка в селі Лисичово Іршавського району Закарпатської області.