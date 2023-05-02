У Португалії організували міжнародний фестиваль на підтримку херсонського театру

У місті Брага (Португалія) відкрився міжнародний фестиваль під егідою Євразійської театральної асоціації, присвячений підтримці Херсонського музично-драматичного театру ім. Куліша.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Украінформ.

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«У місті Брага (Португалія) відкрився міжнародний фестиваль під егідою Євразійської театральної асоціації, присвячений підтримці нашого херсонського театру імені Миколи Куліша», – зазначив депутат облради, гендиректор Херсонського облмуздрамтеатру, голова Євразійської театральної асоціації Олександр Книга.

Як зазначається, організатор фестивалю – португальський режисер Руї Мадейра. Своє мистецтво представлять театри 8 країн, серед яких і Україна з проєктом, що втілили в Португалії українські актори, які вимушено залишили свої домівки через війну.