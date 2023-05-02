В Україні на 90 днів продовжили воєнний стан та мобілізацію

У вівторок, 2 травня Верховна рада ухвалила законопроєкт, яким пропонувалося продовжити воєнний стан та мобілізацію в країні на 90 днів.

Про це у Telegram повідомив нардеп Олексій Гончаренко.

Згідно з ухваленими законопроектами, які вчора, 1 травня, подав до Ради президент України Володимир Зеленський, військовий стан та мобілізацію в Україні продовжать на 90 діб з 05:30 20 травня 2023 року.

Це вже сьоме голосування за воєнний стан з початку війни. До цього Верховна Рада схвалювала подібні рішення 24 лютого, 15 березня, 21 квітня, 15 серпня і 16 листопада 2022 року та 7 лютого 2023 року.

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