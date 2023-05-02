Літня військова форма ЗСУ: з чого складається та скільки коштує

У Міноборони заявляють, що українські військові майже готові до контрнаступу. Зараз ЗСУ чекають тільки на покращення погодних умов та наказу командування.

Втім, з потеплінням актуальним також стає забезпечення українських захисників літніми комплектами військової форми.

Chas News розповідає, що з чого складається літній одяг військових, коли його видають та скільки коштує зібрати комплект самостійно.

Літня форма ЗСУ: що до неї входить

Одяг для українських захисників поділяють на:

парадний,

парадно-церемоніальний,

парадно-вихідний,

повсякденний,

польовий,

спеціальний,

спортивний.

В умовах воєнного стану бійці в основному одягають повсякденну та польову військову форми.

Повсякденну військові використовують у штабах, управліннях, установах і закладах, якщо при цьому не передбачене носіння зброї. Літній варіант складається з таких елементів:

кашкет (берет),

кітель (куртка),

штани навипуск темно-сірого кольору,

сорочка кольору «тан» з краваткою чорного кольору,

напівчеревики чорного кольору

Польова форма призначена для виконання бойових завдань, навчань та перебування у пунктах постійної дислокації. Її поділяють на зимову, демісезонну та літню. В залежності від завдань літній комплект польового варіанту може складатися з:

шкарпетки літні (трекінгові),

фуфайка (з короткими рукавами),

костюм літній польовий,

кашкет польовий (кепі бойове) панама літня польова,

черевики з високими берцями або кросівки літні (черевики літні),

ремінь брючний;

костюм вітровологозахисний (при опадах чи вітрі),

сорочка бойова,

шарф-труба літній.

Літня військова форма ЗСУ для жінок

Зараз жінки служать у формі, зразки якої затвердили у 2017 році. Для військовослужбовиць представлений варіант парадної і повсякденної форми.

Польової форми у жінок-військовослужбовців досі немає. Над її впровадженням триває робота.

Коли військовим видають літню форму

Точних термінів переходу на зимову, демісезонну або літню форму немає. Час зміни встановлюють начальники гарнізону та командувачі окремих родів військ ЗСУ.

Водночас у правилах зазначено, що на літній варіант військової форми переходять при температурі від 15° C. Варіанти літньої військової форми можуть дещо змінюватися у залежності від погоди — вітру, дощу чи спеки.

Чи вистачає літньої військової форми для військових ЗСУ

У Міноборони зазначили, що станом 10 квітня 2023 речові склади були заповнені літніми польовими костюмами на 76%. Ще 244 тис. комплектів знаходились у Об‘єднаних центрах забезпечення, а 280,9 тис. мали надійти до травня від підприємців. До співпраці для пошиття літніх комплектів залучають українських постачальників одягу.

Тож, у відомстві запевнили, що армія забезпечена літньою формою на 100%, формується резерв. «Втім, треба завжди враховувати питання розподілу і логістики у військах», — додали у Міноборони.

Скільки коштує літня військова форма ЗСУ

Попри запевнення Міноборони з постачанням іноді виникають проблеми, а бійці самі докуповують запасні речі.

У спеціалізованих магазинах за літній польовий костюм з куртки та кітеля доведеться сплатити від 2 тис. грн. Ціна залежить від матеріалів та виробника. При покупці варто звертати увагу на тканину — вона має бути вологостійкою та витримувати 5-секундную дію вогню без загоряння.

Бойова сорочка обійдеться від 1 тис. грн. Ціна на футболки для військових стартує від 200 грн.

Військовий польовий кашкет або панама коштувють від 320 грн в залежності від виробника та тканини. Літній шарф-тубу можна придбати за 100-300 грн.

Літнє військове взуття обійдеться від близько 1,5 тис. грн.

Чи можна цивільним носити військову форму або камуфляжний одяг

Цивільним заборонено носити військову форму або інший одяг, що може нагадувати її кроєм, кольоровою гамою, шевронами тощо.

За носіння військового одягу передбачений адміністративний штраф від 2550 до 3400 грн, сам одяг у порушника конфіскують.

Військовою формою вважається одяг зразка ММ14 (український піксель). До спецодягу входять камуфльовані штани та кітель з державним прапором на рукаві.

Інший камуфляж не вважається формою військовослужбовців. В цивільних магазинах одягу зараз можна побачити, наприклад, камуфляжні штани і уточнення «Не є військовою формою». Чинне законодавство не уточнює, за яку схожу на військову форму чи одяг можуть притягнути до відповідальності.

Носити військову форму під час воєнного стану мають право:

президент України;

міністр оборони України;

військове командування;

військовослужбовці ЗСУ, тероборони та інших військових формувань;

військовозобов’язані під час проходження зборів;

резервісти, курсанти та ліцеїсти;

громадяни, які звільнені з військової служби в запас або у відставку з наданням права носіння військової форми одягу.

Також заборона на носіння військової форми не поширюється на носіння службової, спеціальної форми в робочий час працівниками: