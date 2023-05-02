Співак TRAVINSKIY презентує сучасну обробку “Смереко” з використанням штучного інтелекту

Відома українська пісня, яка вперше пролунала в 1969 році, звучала у стилі танго, модного у ті часи. Була не одна обробка цієї композиції, але найвідоміша стала за участі Миколи Гнатюка в 1996 році.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє пресслужба артиста.
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Сьогодні, молодий артист TRAVINSKIY, виконавець Гімну України, який досі звучить в ротації великих радіостанцій, дає нове звучання цієї пісні. Спільно з штучним інтелектом, було створено аранжування, яке надає ще більш сучасне звучання пісні.
Ідея створення власної інтерпретації легендарної пісні, прийшла після подій вересня 2022 у Ялті, де на набережній музикант зірвав шквал оплесків публіки, зігравши на трубі мелодію знаменитої української пісні “Смерека”. Тоді, виконавець відчував ще сильніший дух перемоги. Пісня стала справжнім маніфестом української перемоги в українському Криму.
TRAVINSKIY згадує про великий вплив “Смереки” на своє формування у дописі Instagram:
“У дитинстві дуже часто звучала ця пісня по радіо, особливо коли приїжджали з сім’єю до мальовничих Карпат, адже там цю пісню і до сьогодні вважають характерним гімном регіону Закарпаття. Я дуже вдячний головному автору пісні Любомиру Якиму, і адаптує незвичний популярний інді-поп саунд для нового покоління.“
Артист налогошує, що варто памʼятати свою справжню культуру та зірок, який створювали її. Богдан (справжнє ім’я TRAVINSKIY – ред.) додає, що зараз ми є творцями нової української культури, яка вже відзначилась своєю прогресивністю та звучанням.
Послухати пісню можна на всіх музичних майданчиках: https://ffm.to/smereko
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