На початку літа в Україні запрацює Єдиний реєстр зброї

У червні в Україні запрацює Єдиний реєстр зброї.

Про це в інтервʼю «Інтерфакс-Україна» заявив Ігор Клименко, міністр внутрішніх справ.

Це означає, що кожен власник зброї матиме електронний кабінет з усіма даними про неї, термінами перереєстрації, перевірками та відмітками купівлі-продажу.

Також це дозволить замовити зброю без входу в підрозділи дозвільної системи і без магазинів. Зараз на складах магазинів, як зазначає міністр, є близько 70 тис. одиниць різного виду зброї. Її можна буде внести в базу й продавати звідти.

За словами Клименка, мета Єдиного реєстру — це контроль за зброєю, яка є на руках, а це 1 млн 300 одиниць без трофейної, і тієї, яка зʼявиться в Україні.

Нагадаємо, у травні 2022 року МВС спільно з Мінцифри запустили у «Дії» опитування про обіг вогнепальної зброї серед цивільного населення. За його результатами, майже 59% респондентів хочуть мати зброю для особистого захисту. 19,43% опитаних вважають, що зброю треба використовувати для спеціальних потреб. 21,82% — проти володіння зброєю.

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