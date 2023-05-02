Верховна Рада визнала «рашизм» політичним режимом у росії

У вівторок, 2 травня Верховна Рада схвалила постанову, яка визнає політичний режим у росії як «рашизм», а також засуджує ідеологічні засади та суспільні практики російського режиму, визнавши їх тоталітарними й людиноненависницькими.

Про це повідомив Олексій Гончаренко, народний депутат.

Депутати наголосили, що росія дотримується політики домінування так званих державних інтересів над індивідуальними правами та свободами людини.

Автори постанови зазначили, що домінуючою світоглядною концепцією російського режиму стало «самозвеличування росії та росіян за рахунок насильницького пригнічення, заперечення права на самовизначення, або взагалі — права на існування інших народів».

Крім того, український парламент звертається до Організації Об’єднаних Націй, Європейського парламенту, Парламентської асамблеї Ради Європи, Парламентської асамблеї ОБСЄ, Парламентської асамблеї НАТО, урядів та парламентів іноземних держав із закликом підтримати засудження ідеології, політики та практик «рашизму.

Що таке «рашизм»

Таким терміном часто називають політичний режим, притаманний росії кінця 20-го та початку 21-го століть. У своїй назві він поєднує два слова — «росія» та «фашизм». Також використовують термін «російський фашизм».

Американський історик та професор Єльського університету Тімоті Снайдер у травні 2022 року заявляв, що росія відповідає більшості критеріїв, які притаманні фашизму. Серед них — культ особистості єдиного лідера, культ мертвих у формі культу перемоги у Другій світовій війні, а також міф про золотий вік імперського минулого, який треба відновити силою.

У квітні 2022 року у «Вікіпедії» з’явилася стаття про поняття «рашизм».

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