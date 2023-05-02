Україна запускає «єЧергу» у 16 пунктах пропуску на кордоні

В Україні запускають «єЧергу» на 16 пунктах пропуску через кордон. Вона працюватиме для будь-якого транспорту.

Про це повідомив премʼєр Денис Шмигаль, прем’єр-міністр України.

«На 16 пунктах пропуску в західному напрямку запускаємо електронну систему «єЧерга». Після реєстрації через застосунок користувач отримає повідомлення про свій статус у черзі, її просування, час заїзду до пункту пропуску», — зазначив він.

Із наступного тижня електронною чергою зможуть користуватися водії вантажівок, із липня — водії автобусів, а із серпня — власники легкових автомобілів.

Нагадаємо, у грудні 2022 року на пункті пропуску «Ягодин-Дорогуськ» на польсько-українському кордоні запрацювала електронна черга для перетину. Вона була доступна лише для вантажних автомобілів.

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