«Керівництво» Запорізької АЕС намагається втекти зі станції

Псевдокерівники Запорізької АЕС хочуть масово піти у «відпустку». Вони бояться контрнаступу ЗСУ.

Про це у Telegram повідомляє «Енергоатом».

Зазначається, що спроби так званого «керівництва» ЗАЕС втекти зі станції не завершуються успіхом, оскільки через критичну нестачу персоналу їм не дозволяють йти у «відпустку».

Але, при цьому, головний колаборант станції Юрій Черничук з 1 травня вже виїхав з Енергодару до тимчасово окупованого Криму.

«Зрадники підшукують собі шляхи для евакуації, адже розуміють, що ЗСУ вже близько, тому часу на втечу залишилося зовсім небагато. Звідси й гарячка», — йдеться у повідомленні.

Колаборанти також хочуть знайти собі заміну та намагаються змусити атомників ЗАЕС, щоб вони погодилися виконувати їхні обов’язки.

«Ще раз закликаємо мужніх працівників Запорізької станції і далі не підписувати жодних контрактів з ворогом, щоб не стати прямою допомогою агресора і не руйнувати власне майбутнє», — зазначають у компанії.

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