3 травня 2023 року — яке сьогодні свято та які пам’ятні події сталися цього дня

Яке свято 3 травня

Сьогодні — Всесвітній день свободи преси.

А також — День Сонця. У 1978 році його запровадили у США за наказом президента Джиммі Картером для пропаганди сонячної енергії. А з 1994 році цей день став міжнародним.

У Польщі і Японії відзначають День Конституції.

А у Туреччині — День збройних сил.

Яке релігійне свято 3 травня

Сьогодні православна церква вшановує пам’ять преподобного Феодора Трихини.

Він народився у Константинополі в заможній родині. В юності вирішив покинути світське життя, залишив батьківську оселю і оселився в пустелі. Там Феодор мало їв і спав, пив лише воду, носив волосяницю. За такий аскетизм Феодор отримав від Бога дар творити дива.

День ангела 3 травня

Іменини в цей день святкують Олександр, Гаврило, Григорій, В’ячеслав.

Які історичні події стались 3 травня

1494 — іспанський мореплавець Христофор Колумб відкрив Ямайку.

1791 — Надзвичайний Сейм Речі Посполитої ухвалив Конституцію — першу в Європі і другу у світі після США.

1815 — утворено Королівство Польське, що згідно з рішенням Віденського конгресу стало частиною Російської імперії.

1841 — Нова Зеландія оголошена британською колонією.

1880 — у Львові відкрили перший на території сучасної України кінний трамвай.

1991 — підписана «Віндхукська декларація», що закликає уряди держав всього світу забезпечувати свободу преси і її демократичний характер.

1999 — ураган спустошив південно-східну частину міста Оклахома — загинуло 36 людей, матеріальний збиток склав понад $1 млрд.

Хто народився 3 травня

1469 — Нікколо Мак’явеллі, флорентійський політичний діяч і мислитель.

1606 — Лоренцо Ліппі, італійський художник та поет.

1892 — Джордж Томсон, англійський фізик, лауреат Нобелівської премії 1937 року.

1898 — Гольда Меїр, ізраїльська державна діячка, уродженка Києва, 4-й прем’єр-міністр Ізраїлю.

1900 — Микола Яковченко, український актор.

1903 — Бінг Кросбі, американський співак і актор.

1934 — Френкі Валлі, американський співак, лідер гурту The Four Seasons.

1941 — Нона Гапріндашвілі, грузинська шахістка, 5-а чемпіонка світу.

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