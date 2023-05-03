Карта бойових дій в Україні станом на 3 травня 2023 року

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив дані про ситуацію на фронті станом на ранок 3 травня. Окупанти зосередились на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках — здійснив понад 30 атак. В епіцентрі залишаються Бахмут та Мар’їнка.

Минулої доби противник завдав 3 ракетних, 39 авіаційних ударів та здійснив 63 обстріли з РСЗВ.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках ворог обстріляв з артилерії населені пункти Гасичівка, Єліне, Блешня, Карповичі, Тимоновичі, Леонівка і Мурав’ї Чернігівської області; Зноб-Новгородське, Уралове, Середина-Буда, Кучерівка, Рівне, Ворожба, Волфине, Миколаївка, Миропілля Сумської області, а також Ветеринарне, Вільхівка, Гатище, Вовчанськ та Потихонове на Харківщині.

На Куп’янському напрямку росіяни з мінометів та артилерії обстріляли населені пункти Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Лиман Перший, Куп’янськ, Кислівка, Крохмальне та Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі південніше Діброви. Артилерійських обстрілів зазнали Макіївка Луганської області та Білогорівка, Верхньокам’янське та Спірне на Донеччині.

На Бахмутському напрямку ворог продовжує наступати. Окрім того, окупанти безуспішно атакували у напрямку Іванівського та Предтечиного. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Григорівка, Хромове, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Костянтинівка, Предтечине, Диліївка та Південне Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник вів наступальні дії в районі Первомайського Донецької області, успіху не мав. Обстріляв також Новокалинове, Авдіївку, Сєверне, Тоненьке, Карлівку та Нетайлове.

На Мар’їнському напрямку відбили російські атаки в районі Мар’їнки. Ворожих обстрілів зазнали Красногорівка, Георгіївка, Побєда та Новомихайлівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку окупанти обстріляли Новоукраїнку та Пречистівку на Донеччині.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Здійснив обстріли понад 30 населених пунктів. Серед них — Времівка і Новосілка Донецької області; Гуляйполе, Білогір’я, Мала Токмачка, Новоданилівка, Новоандріївка та Кам’янське Запорізької області; Нікополь на Дніпропетровщині; Золота Балка, Дудчани, Качкарівка, Веселе, Львове, Іванівка, Микільське, Антонівка, Дніпровське, Кізомис Херсонської області та місто Херсон.

Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу противника, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, 12 районів зосередження озброєння та військової техніки, 4 склади боєприпасів, засіб ППО та ще одну важливу ціль противника.

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